Разработчики пожаловались на рекламу азартных игр в App Store

На главной странице и на страницах приложений в App Store появилась реклама симуляторов азартных игр, что разозлило ряд разработчиков, сотрудничающих с Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

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С 25 октября Apple разрешила разработчикам приложений и игр рекламировать свои продукты в таких ключевых разделах App Store, как «Сегодня» и «Вам может понравиться». В первый же день новой возможностью воспользовались создатели азартных игр, что вызвало негодование у ряда разработчиков, сотрудничающих с Apple.

Например, программист Саймон Стервинг написал в Twitter, что в разделе «Вам может понравиться» на странице его приложения появилась реклама игры Omaha Poker: Pokerist.

«Мне это определенно не нравится. Apple тоже не должна закрывать глаза на такую рекламу», – написал он.

С аналогичными замечаниями выступили также разработчики Марко Армент, Cabel из студии Panic (известна по играм Firewatch и Untitled Goose Game, – прим. ред.), и редактор ресурса MacStories Федерико Витиччи.

В основном недовольные новой политикой App Store разработчики корят Apple за алчность. Дело в том, что в симуляторах азартных игр присутствуют внутриигровые покупки и, как правило, геймеры часто ими пользуются. При этом Apple от каждой внутриигровой покупки получают комиссию в размере от 15% до 30%. То есть, по мнению разработчиков, Apple могла бы легко запретить публикацию рекламы азартных игр в App Store, но не делает этого, поскольку ей она выгодна.

«Мне очень грустно от того, что Apple начала брать деньги за рекламу казино в App Store, чтобы возвыситься в глазах акционеров», – написал в Twitter разработчик с ником Cabel.

В MacRumors отметили, что новая рекламная политика в App Store является частью стратегии Apple по трехкратному увеличению доходов от рекламы.