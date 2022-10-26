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56 минут назад

Huawei представит новый смартфон Pocket S со складным экраном 2 ноября

ТАСС

Китайская компания Huawei представит новую модель смартфона со складным экраном Pocket S. Как говорится в опубликованном в среду сообщении компании, премьера состоится 2 ноября.

Huawei представит смартфон Pocket S со складным экраном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно распространенному короткому видеоролику, он будет выполняться по меньшей мере в пяти цветах: зеленом, голубом, розовом, серебристом и золотом.

Каких-либо данных о телефоне и его технических характеристиках не приводится.

Считается, что Pocket S может стать более бюджетной версией другого смартфона P50 Pocket, премьера которого состоялась в прошлом году.

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