Huawei представит смартфон Pocket S со складным экраном

Китайская компания Huawei представит новую модель смартфона со складным экраном Pocket S. Как говорится в опубликованном в среду сообщении компании, премьера состоится 2 ноября.

Согласно распространенному короткому видеоролику, он будет выполняться по меньшей мере в пяти цветах: зеленом, голубом, розовом, серебристом и золотом.

Каких-либо данных о телефоне и его технических характеристиках не приводится.