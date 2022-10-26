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29 минут назад

Корейские ученые создали "робохобот" как у слона, поднимающий предметы за счет вакуума

Газета.Ru

Ученые корейского института механизмов и материалов представили «робохобот», создание которого было вдохновлено реальным слоновьим хоботом. Об этом сообщает портал New Atlas.

Корейские ученые создали "робохобот" как у слона
Фото: Газета.руГазета.ру

Робот-манипулятор способен захватывать вещи и перемещать их в пространстве. Он делает это при помощи создаваемого вакуума, благодаря которому предметы «присасываются» к хоботу. Особенностью робота является его способность поднимать как маленькие, так и крупные вещи — он одинаково хорошо справляется и с иголкой, и с огромной коробкой.

По словам ученых, робохобот прост в управлении и не создает угрозы здоровью человека на производстве. Предполагается, что ему найдется применение на фабриках, где манипулятор сможет собирать электронные устройства или автомобили.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что британская студентка создала поедающую мусор роборыбу. Она светится в темноте, а внутри ее рта расположена специальная сетка, которая пропускает воду, но задерживает мусор. Робот имеет встроенный фонарик, а также оснащен датчиками для измерения мутности уровня подводного освещения.

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