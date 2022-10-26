NASA хочет совершить жесткую посадку на Марс

НАСА успешно совершало посадку на Марсе девять раз, используя ультрасовременные парашюты, массивные подушки безопасности и реактивные ранцы, чтобы безопасно доставить космические аппараты на поверхность. Сейчас инженеры проверяют, действительно ли самый простой способ добраться до поверхности Марса – потерпеть крушение.

Фото: NASA NASA

Вместо того чтобы замедлять скоростной спуск космического корабля, экспериментальная конструкция посадочного модуля SHIELD («Упрощенное устройство посадки с высокой ударной энергией», Simplified High Impact Energy Landing Device) будет использовать складное основание, похожее на гармошку, которое поглотит энергию удара.

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Большая часть дизайна SHIELD заимствована из работы, проделанной для миссии НАСА по доставке образцов с Марса.

«Если вы хотите посадить что-то твердое на Землю, почему вы не можете сделать это и на Марсе?», – сказал Велибор Чормаркович, член команды SHIELD в JPL. – «Если мы сможем совершить жесткую посадку на Марс, значит, SHIELD будет работать на планетах или лунах с более плотной атмосферой».

Чтобы проверить эту теорию, инженерам нужно было доказать, что SHIELD может защитить чувствительную электронику во время посадки. Команда использовала специальную башню в JPL для испытания. 27-метровая вышка оснащена пусковой установкой, похожей на пращу, с помощью которой объект бросают на поверхность с высокой скоростью.

Команда собралась у башни с полноразмерным прототипом разборного глушителя ударов SHIELD – перевернутой пирамидой из металлических колец, которые поглощают удары. Ученые положили в SHIELD смартфон, радио и акселерометр, чтобы имитировать электронику, которую будет нести космический корабль.

Исследователи наблюдали, как SHIELD поднимается на вершину башни. Всего через две секунды после подъема ожидание закончилось: пусковая установка запустила SHIELD в землю со скоростью 177 км/ч. Это скорость, которую спускаемый аппарат достигает вблизи поверхности Марса.

В предыдущих испытаниях SHIELD использовалась грунтовая зона посадки, но для этого испытания команда положила на землю стальную пластину толщиной 5 сантиметров, чтобы сделать посадку более жесткой.

На видеозаписи испытания видно, что SHIELD ударился под небольшим углом, затем отскочил примерно на 1 метр в воздух, прежде чем перевернуться. Команда подозревает, что причиной отскока стала стальная пластина.

После вскрытия прототипа и извлечения электронной полезной нагрузки команда обнаружила, что бортовые устройства уцелели.