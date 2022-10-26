В РФ создали ИИ для быстрого определения COVID с точностью до 100%

«Предложенный нами алгоритм позволит быстро тестировать пациентов с подозрением на COVID-19 в больницах. Мы предлагаем использовать его не только в стационарных компьютерах, но и в носимых человеком датчиках (гаджетах здорового образа жизни), с помощью которых можно будет проводить экспресс-тестирование вне медицинских учреждений. В ближайшей перспективе это будет не медицинский прибор, а устройство для бытового использования и предупреждения распространения инфекции», — рассказал руководитель проекта, доцент кафедры информатики и математического обеспечения Петрозаводского государственного университета Дмитрий Корзун.