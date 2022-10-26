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15 минут назад

В России появится аналог сервиса Downdetector, фиксирующего сбои в работе сайтов

Газета.Ruиещё 1

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) запустит портал с аналогом сервиса Downdetector уже в 2022 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова директора центра Сергея Хуторцева.

В России появится аналог сервиса Downdetector
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«…Портал будет предоставлять услуги аналогичные, наверное, сервису Downdetector, когда люди могут зайти туда и пожаловаться на качество связи, на доступность информационных ресурсов. Причем это будет не просто какое-то голословное утверждение, а ЦМУ будет выступать здесь как некий координатор работы, обращаться к операторам связи, проверять, действительно ли есть проблема и с чем она связана, давать объективные комментарии», — заявил Хуторцев на форуме «Спектр-2022».

По словам директора ЦМУ ССОП, у Центра уже сейчас есть системы, фиксирующие состояние сетей связи, которые позволят запустить отечественную версию Downdetector до конца нынешнего года.

Downdetector — это онлайн-сервис, который предоставляет пользователям информацию о состоянии различных веб-сайтов и интернет-платформ в режиме реального времени. С его помощью пользователи могут оставлять свои жалобы на работу того или иного ресурса, благодаря чему формируется карта сбоев по всему миру.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что у мессенджера WhatsApp случился масштабный сбой по всему миру.

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