В России появится аналог сервиса Downdetector

«…Портал будет предоставлять услуги аналогичные, наверное, сервису Downdetector, когда люди могут зайти туда и пожаловаться на качество связи, на доступность информационных ресурсов. Причем это будет не просто какое-то голословное утверждение, а ЦМУ будет выступать здесь как некий координатор работы, обращаться к операторам связи, проверять, действительно ли есть проблема и с чем она связана, давать объективные комментарии», — заявил Хуторцев на форуме «Спектр-2022».