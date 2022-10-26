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19 минут назад

В США хотят ограничить 5G-связь

Ferra.ru

Федеральное авиационное управление (FAA) хочет, чтобы американское агентство по регулированию телекоммуникаций обеспечило задержку некоторых передач 5G в С-диапазоне от небольших операторов, сообщает Reuters.

В США хотят ограничить 5G-связь
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исполняющий обязанности администратора FAA Билли Нолен заявил, что агентство хочет, чтобы Федеральная комиссия по связи (FCC) обязала 19 небольших телекоммуникационных компаний и других держателей спектра обеспечило задержку некоторых передач 5G в С-диапазоне, с чем крупные американские операторы AT&T и Verizon согласились ранее в этом году.

Нолен сослался на данные отрасли, согласно которым "безопасность авиации будет поставлена под угрозу, если правительство США не введет определенные дополнительные ограничения на эксплуатацию в диапазоне C 5G".

Власти опасаются, что услуга 5G может создавать помехи для высотомеров самолетов,. В письме Нолена содержится предупреждение о том, что без обязательного принятия FCC мер по снижению помех "FAA будет вынуждено принять срочные меры для обеспечения безопасности путешествующей публики, что повысит вероятность сбоев в полетах по всей территории США".

Наука и техника,AT&T,Verizon,
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