Ученые воссоздали "космический магнит" на Земле

Редкоземельные элементы являются ключевой частью электронных и механических устройств, но они в дефиците. Но, к счастью, ученые нашли способ воссоздать перспективную альтернативу - "космический магнит".

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К сожалению, хотя в земной коре редкоземельные элементы встречаются, их трудно добывать, а их производство в настоящее время сосредоточено в Китае.

"Месторождения редкоземельных элементов существуют и в других странах, но добыча их крайне разрушительна: чтобы получить небольшой объем редкоземельных элементов, необходимо добыть огромное количество материала", - говорит профессор Линдси Грир, ведущий научный сотрудник исследования. "Из-за воздействия на окружающую среду и сильной зависимости от Китая возникла острая необходимость в поиске альтернативных материалов (для электроники, – прим. ред.), не требующих использования редкоземельных металлов".

В новом исследовании ученые из Кембриджа изучили перспективную альтернативу под названием тетратаенит. Этот минерал представляет собой сплав железа и никеля, расположенных в сложенной кристаллической структуре, что придает ему магнитные свойства, аналогичные свойствам редкоземельных магнитов. Преимущество, конечно, в том, что железо и никель гораздо легче достать.

Проблема в том, что тетратаенит трудно найти - он в основном встречается в образцах метеоритов, где, как считается, его формирование заняло миллионы лет. При ближайшем рассмотрении метеоритных образцов тетратаенита команда обнаружила, что в составе смеси присутствует фосфор, который помогает ускорить расположение атомов железа и никеля в структуре. Поэтому они смешали железо, никель и фосфор в определенных количествах и обнаружили, что тетратаенит формируется “за секунды”.