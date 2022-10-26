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42 минуты назад

СМИ: российский бренд смартфонов уходит с рынка РФ

Лера Букина

Российский бренд телефонов Inoi (ООО «Иной») принял решение покинуть российский рынок. Об этом сообщает «Коммерсант».

Российский бренд смартфонов ушел из России
Фото: inoi.cominoi.com

По словам представителя бренда, компания не предоставляет комментариев в РФ, «поскольку является эстонской». Информация об уходе Inoi была подтверждена источником, близким к компании. Он отметил, что это было сделано около месяца назад.

Примечательно, что на официальном сайте производителя телефонов отсутствуют в списке Россия и Белоруссия. Теперь вместо них компания использует флаг СНГ.

Согласно архивным копиям на сервисе Wayback Machine, флаг России убрали в период с 31 марта по 5 сентября. Купить гаджеты Inoi все еще можно в ряде крупных магазинов, в частности, в сетях «Эльдорадо», «Ситилинк», «Билайн» и др.

По данным «Марвел-Дистрибуции», кнопочные телефоны от Inoi за девять месяцев 2022 года в РФ подвинулись на восьмую строчку в рейтинге продаж (доля рынка к сентябрю оценивается в 5,9%).

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что на российском рынке зафиксировано увеличение доли смартфонов с непривычным функционалом, которые предназначены для других государств. Динамика связана с параллельным импортом.

Наука и техника,Коммерсант,
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