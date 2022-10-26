Перечислены вредные привычки пользователей Windows

Одной из вредных привычек пользователей Windows является одновременная установка двух антивирусов. Об этом "Газете.ру" сообщили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Фото: m24.ru m24.ru

Как пояснили специалисты, в подобной ситуации ни одна из программ не будет работать качественно. Установка двух защитных программ не делает защиту компьютера от вредоносных файлов эффективнее.

"Кроме того, они будут проверять одни и те же файлы и программы при запуске, а это определенно замедлит работу компьютера", – объяснили эксперты.

Помимо этого, специалисты посоветовали не удалять программное обеспечение, где фигурируют названия Intel и AMD, утилиты, связанные с функциями обновления от производителя, Synaptics (сенсорные панели) и Realtek (аудио и беспроводные соединения).

К неразумным поступкам пользователей также относится игнорирование обновлений Windows. Как отмечают эксперты, долгое откладывание обновлений может привести к увеличению времени их установки в дальнейшем. Здесь специалисты Роскачества порекомендовали заранее установить время обновлений на подходящее.

Ранее офтальмолог рассказала, как избавиться от боли в глазах при регулярной работе за компьютером. Врач посоветовала установить на экран компьютера матовое покрытие без бликов. Помимо этого, он должен быть не слишком ярким или тусклым.