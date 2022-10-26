На Kickstarter появились ботинки для ходьбы "со скоростью бега"

Компания Shift Robotics представила на площадке Kickstarter проект Moonwalkers — специальное устройство, которое крепится к обуви и позволяет увеличить скорость ходьбы. Об этом сообщает портал New Atlas.

Фото: Shift Robotics Shift Robotics

Несмотря на то, что Moonwalkers похожи на устаревшую модель роликов, которые крепились непосредственно к ботинкам, пользователь такого устройства не «катается», а идет, но с увеличенной скоростью, аналогичной скорости бега. Разработчик сравнивает ощущения от использования Moonwalkers с проходом по траволатору в аэропорту.

У устройства есть специальный режим «замка», который позволяет безопасно подниматься по ступенькам.

Moonwalkers можно зарядить при помощи порта USB-C — 1,5 часов зарядки хватит, чтобы преодолеть расстояние в 9,5 км. Максимальная скорость инновационных ботинок составит 11 км/ч. На текущий момент стоимость заказа пары Moonwalkers составляет $899 (около 55 тыс. руб.). После глобального релиза рекомендуемая цена устройства составит $1399 (около 86 тыс. руб.).