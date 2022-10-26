Apple подтвердила замену зарядных портов в iPhone на USB-C

Топ-менеджмент Apple подтвердил планы компании о выпуске iPhone с разъемом USB-C, чтобы соответствовать новым правилам Евросоюза. Об этом сообщает The Verge.

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Накануне ЕС принял директиву, согласно которой на территории стран союза могут продаваться лишь те электронные устройства, которые имеют разъем USB-C. Это вынудило Apple, чьи смартфоны iPhone заряжаются через порт Lightning, запустить в разработку устройства с USB-C.

«Очевидно, что мы вынуждены подчиниться, у нас нет другого выбора», — заявил глава отдела маркетинга Apple Грег Джосвиак, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли компания выпускать смартфоны без порта Lightning.

Новые правила касательно продажи гаджетов с единым разъемом на территории Евросоюза вступят в силу в 2024 году.