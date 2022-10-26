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21 минуту назад

Apple официально подтвердила замену зарядных портов в iPhone на USB-C

Газета.Ru

Топ-менеджмент Apple подтвердил планы компании о выпуске iPhone с разъемом USB-C, чтобы соответствовать новым правилам Евросоюза. Об этом сообщает The Verge.

Apple подтвердила замену зарядных портов в iPhone на USB-C
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Накануне ЕС принял директиву, согласно которой на территории стран союза могут продаваться лишь те электронные устройства, которые имеют разъем USB-C. Это вынудило Apple, чьи смартфоны iPhone заряжаются через порт Lightning, запустить в разработку устройства с USB-C.

«Очевидно, что мы вынуждены подчиниться, у нас нет другого выбора», — заявил глава отдела маркетинга Apple Грег Джосвиак, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли компания выпускать смартфоны без порта Lightning.

Новые правила касательно продажи гаджетов с единым разъемом на территории Евросоюза вступят в силу в 2024 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple выпустила очередное обновление мобильной операционной системы iOS 16.1, которое уже доступно для скачивания всем желающим. Одной из самых заметных новых функций обновленной ОС стала замена иконки, демонстрирующей заряд аккумулятора.

Наука и техника,Apple,ЕС,
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