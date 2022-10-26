Российские ученые создали ДНК-роботов для обнаружения вирусов

Российские ученые создали нанороботов, которые могут находить вирусы в организме человека. Разработка принадлежит специалистам из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Наноробот состоит из 215 нуклеотидов и подсоединенных к нему четырех специальных «рычагов-рук».

Для обнаружения вируса наноробота вместе со специальным веществом погружают в образец. При обнаружении вируса вещество начинает светиться и визуализирует результат.

При этом ученые утверждают, что наноробот может найти вирус даже в том случае, если в образце его совсем немного.