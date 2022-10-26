Аналитик предрек закат WhatsApp на фоне развития Telegram

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предрек закат WhatsApp на фоне развития Telegram. Об этом сообщает радио КП.

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По словам эксперта, WhatsApp является наиболее старым из тех мессенджеров, что используются на сегодняшний день. Несмотря на то что у WhatsApp имеется большая аудитория, она практически не общается.

"Многие люди WhatsApp держат для каких-то старых групп, контактов. Но с каждым сбоем все чаще они переходят в другие мессенджеры, потому что все последние годы WhatsApp не развивался, а Telegram очень бойко развивался. Это принципиально разные продукты по качеству. Думаю, что мы наблюдаем закат", – указал аналитик.

Он обратил внимание на то, что раньше многие пользовались приложением ICQ. При этом, когда оно начало терять популярность, его пытались оживить не один раз, однако в результате оно все равно оказалось никому не нужно. Такая же ситуация сложится и с WhatsApp, уверен эксперт. Он выразил мнение, что данный мессенджер будет существовать, но пользоваться им будет очень небольшое количество людей.

Ранее Муртазин рассказал, что в WhatsApp последнее время вкладывают недостаточно средств, причем как в развитие, так и в поддержание его работы, что приводит к сбоям. Эксперт также отмечал, что данный мессенджер является очень криво сделанной программой, у которой присутствуют большие проблемы с безопасностью.