Ученые изобрели мягкого робота с щупальцами

Исследователи из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук разработали мягкого робота с щупальцами. Он может аккуратно захватывать хрупкие объекты, благодаря чему его можно использовать в сельском хозяйстве или медицине. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.