iPhone 15 Pro получит порт USB-C и 8 ГБ оперативной памяти

Флагманские смартфоны Apple iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, выход которых запланирован на 2023 год, получат обновленный процессор, а также улучшенные камеры. Эта информация была получена из отчета аналитической фирмы TrendForce.

Как прогнозируют аналитики, в следующем году Apple представит четыре модели iPhone 15. Обе флагманские модели получат чип Apple A17 Bionic — в отличие от «младших», которым достанется A16 Bionic. Кроме того, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут оснащены 8 ГБ оперативной памяти — в текущей линейке этот показатель составляет лишь 6 ГБ. Также в Trend Micro предполагают, что именно в линейке iPhone 15 появятся первые смартфоны Apple с разъемом USB-C, так как Европейский союз принял директиву о переходе всех гаджетов на единый порт, начиная с 2024 года.