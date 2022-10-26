В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

TrendForce: iPhone 15 Pro получит порт USB-C и 8 ГБ оперативной памяти

Газета.Ruиещё 2

Флагманские смартфоны Apple iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, выход которых запланирован на 2023 год, получат обновленный процессор, а также улучшенные камеры. Эта информация была получена из отчета аналитической фирмы TrendForce.

iPhone 15 Pro получит порт USB-C и 8 ГБ оперативной памяти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как прогнозируют аналитики, в следующем году Apple представит четыре модели iPhone 15. Обе флагманские модели получат чип Apple A17 Bionic — в отличие от «младших», которым достанется A16 Bionic. Кроме того, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут оснащены 8 ГБ оперативной памяти — в текущей линейке этот показатель составляет лишь 6 ГБ. Также в Trend Micro предполагают, что именно в линейке iPhone 15 появятся первые смартфоны Apple с разъемом USB-C, так как Европейский союз принял директиву о переходе всех гаджетов на единый порт, начиная с 2024 года.

Помимо прочего, прогнозируют специалисты, iPhone 15 Pro Max получит перископный телеобъектив, обеспечивающий 10-кратный оптический зум.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что россиянам стали чаще продавать iPhone с непривычными функциями.

Наука и техника,Apple,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители