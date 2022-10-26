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34 минуты назад

Катализаторы для получения экологически чистого топлива разработали российские ученые

Мир24

Ученые Института катализа Сибирского отделения РАН разработали наноструктурированные катализаторы, которые позволяют получать компоненты автомобильного топлива, значительно снижающие количество вредных выбросов в атмосферу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ИК СО РАН.

В РАН нашли способ получать экологически чистое топливо
Фото: Мир 24Мир 24

Согласно разным оценкам, на автотранспорт в городских условиях приходится от 30% до 70% загрязняющих воздух выбросов. При этом используемые в России автомобильные бензины, несмотря на высокое октановое число и низкое содержание серы, содержат вредные для здоровья человека соединения, в том числе канцерогенный бензол. Сибирские ученые занимаются исследованиями в области производства изомеризата – этот экологически чистый компонент добавляется в бензин для улучшения его экологических характеристик.

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«Ученые Центра новых химических технологий Института катализа СО РАН предлагают производить высокооктановый изомеризат из средней фракции прямогонного бензина, выкипающей в интервале 70–100°C, то есть из так называемой гептановой фракции. В настоящее время квалифицированной переработки этой фракции на нефтезаводах нет, в первую очередь, из-за отсутствия соответствующих катализаторов и процессов», – отметили в институте.

Исследователи предложили применять в качестве катализатора изомеризации гептановой фракции композиционный наноматериал, в состав которого входят оксиды циркония и вольфрама с добавкой палладия. Представители науки определили оптимальный химический состав катализатора и разработали условия его приготовления.

Разработка показала высокую каталитическую активность на протяжении длительного времени при том, что содержание палладия в ней составляет всего от 0,05-0,1%.

Ведущий научный сотрудник отдела каталитических процессов Центра новых химических технологий ИК СО РАН Михаил Смоликов отметил, что в настоящее время содержание ароматических углеводородов в бензине ограничивается уровнем не выше 35% и большинство НПЗ России укладываются в данный стандарт. Однако в дальнейшем экологические требования к топливу будут ужесточаться и в том случае, если содержание ароматики в топливе ограничат до 25%, как в американском штате Калифорния, ни один НПЗ в России не сможет выполнить эти требования без использования в производстве новых каталитических технологий.

Ранее в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) представили первый российский томограф нового поколения, который на 70% состоит из отечественных комплектующих. Технология его производства отличается от западной и в дальнейшем разработчики готовы полностью избавиться от иностранных деталей.

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