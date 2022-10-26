В РАН нашли способ получать экологически чистое топливо

Ученые Института катализа Сибирского отделения РАН разработали наноструктурированные катализаторы, которые позволяют получать компоненты автомобильного топлива, значительно снижающие количество вредных выбросов в атмосферу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ИК СО РАН.

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Согласно разным оценкам, на автотранспорт в городских условиях приходится от 30% до 70% загрязняющих воздух выбросов. При этом используемые в России автомобильные бензины, несмотря на высокое октановое число и низкое содержание серы, содержат вредные для здоровья человека соединения, в том числе канцерогенный бензол. Сибирские ученые занимаются исследованиями в области производства изомеризата – этот экологически чистый компонент добавляется в бензин для улучшения его экологических характеристик.

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«Ученые Центра новых химических технологий Института катализа СО РАН предлагают производить высокооктановый изомеризат из средней фракции прямогонного бензина, выкипающей в интервале 70–100°C, то есть из так называемой гептановой фракции. В настоящее время квалифицированной переработки этой фракции на нефтезаводах нет, в первую очередь, из-за отсутствия соответствующих катализаторов и процессов», – отметили в институте.

Исследователи предложили применять в качестве катализатора изомеризации гептановой фракции композиционный наноматериал, в состав которого входят оксиды циркония и вольфрама с добавкой палладия. Представители науки определили оптимальный химический состав катализатора и разработали условия его приготовления.

Разработка показала высокую каталитическую активность на протяжении длительного времени при том, что содержание палладия в ней составляет всего от 0,05-0,1%.

Ведущий научный сотрудник отдела каталитических процессов Центра новых химических технологий ИК СО РАН Михаил Смоликов отметил, что в настоящее время содержание ароматических углеводородов в бензине ограничивается уровнем не выше 35% и большинство НПЗ России укладываются в данный стандарт. Однако в дальнейшем экологические требования к топливу будут ужесточаться и в том случае, если содержание ароматики в топливе ограничат до 25%, как в американском штате Калифорния, ни один НПЗ в России не сможет выполнить эти требования без использования в производстве новых каталитических технологий.