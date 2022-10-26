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10 минут назад

Правительство обсудит соглашение с Индией о технологиях в космосе

Елена Прошина

Кабинет министров России обсудит ратификацию соглашения правительства РФ и правительства Индии о мерах по охране технологий на фоне сотрудничества в космической сфере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

РФ нашла нового союзника по космосу
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, на заседании рассмотрят проект федерального закона о ратификации соглашения между правительствами двумя стран о мерах охраны технологий, так как Индия и Россия стали союзниками в области исследования и использования космического пространства, а также в создании и применении средств выведения наземной космической инфраструктуры.

Кроме того, Китай, Россия, Венесуэла, КНДР, Белоруссия, Никарагуа и Сирия выступили за немедленное начало переговоров по составлению юридических ограничений, которые сделают недопустимой гонку вооружений в космосе. Об этом заявил заместитель главы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, передает РИА Новости.

По его словам, необходимо принять меры по запуску переговоров на соответствующую тему, итогом которых будут гарантии неразмещения оружия в космическом пространстве, неприменения силы или угрозы силы в отношении космических объектов. Воронцов подчеркнул, что государства ООН должны приступить к разработке этого документа в кратчайшие сроки.

Наука и техника,Константин Воронцов,ООН,Правительство РФ,
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