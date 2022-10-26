РФ нашла нового союзника по космосу

Кабинет министров России обсудит ратификацию соглашения правительства РФ и правительства Индии о мерах по охране технологий на фоне сотрудничества в космической сфере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

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Как говорится в сообщении, на заседании рассмотрят проект федерального закона о ратификации соглашения между правительствами двумя стран о мерах охраны технологий, так как Индия и Россия стали союзниками в области исследования и использования космического пространства, а также в создании и применении средств выведения наземной космической инфраструктуры.

Кроме того, Китай, Россия, Венесуэла, КНДР, Белоруссия, Никарагуа и Сирия выступили за немедленное начало переговоров по составлению юридических ограничений, которые сделают недопустимой гонку вооружений в космосе. Об этом заявил заместитель главы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, передает РИА Новости.