Ученые нашли новый способ выращивания "зомби-грибов"

В Южной Корее команда исследователей из Национального университета Чунгбук разработала новый способ выращивания грибов рода Cordyceps. Примечательной является их способность паразитировать на насекомых. За свои особенности они иногда именуются "зомби-грибами". Зачем ученым понадобилось их выращивать, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: m24.ru m24.ru

Название кордицепс происходит от двух латинских слов: cord – "булава" и ceps – "голова". Этому есть объяснение: в финальной и самой впечатляющей стадии своего развития гриб прорастает сквозь голову захваченного и парализованного муравья. Но начнем с самого начала.

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Когда спора гриба заражает обитателя муравейника, она начинает размножаться и путешествовать по его телу вместе с гемолимфой – жидкостью, заменяющей насекомым кровь. Через некоторое время отдельные споровые клетки начинают работать согласованно, соединяясь трубчатыми отростками и образуя единую сеть. Затем эти зачатки грибницы попадают в конечности муравья, окружая мышечные волокна по всему телу. Не затрагивая при этом нервные узлы и мозг – надглоточный ганглий. Дальше, действуя как суперорганизм, грибница начинает уничтожать моторные нейроны. Это происходит до тех пор, пока мозг насекомого не будет полностью изолирован от тела.

Здесь начинается самое странное и пугающее: грибок "захватывает управление" мышцами и заставляет жертву целенаправленно двигаться. Зараженная особь ищет ближайшую к муравейнику высокую травинку, вбирается на нее повыше и впивается в стебель жвалами – так у насекомых называют верхние передние челюсти. Это в буквальном смысле мертвая хватка: после укуса он умирает, надолго оставаясь висеть на травинке. Позже из головы муравья прорастает тело гриба, рассыпающее над муравейником новые споры.

Открыто более 750 видов Cordyceps, каждый из которых специализируется на определенном хозяине. Но известны они не только своим жутковатым способом размножения. Кордицепс веками используется в восточной медицине для лечения самых разных болезней – от хронической усталости до почечных колик. Современные ученые давно изучают эти грибы и действительно находят в них антиоксидантные, противораковые, антидиабетические, сосудорасширяющие, антидепрессантные и многие другие полезные свойства. Такое действие на организм человека оказывает кордицепин. Это особое вещество, которое содержится в теле гриба. Все эти факторы, а также не слишком широкое их распространение, сделали экстракт кордицепса очень редким и дорогим средством.

Правда, существует способ искусственного, лабораторного выращивания Cordyceps. Конечно, для этого не используют живых муравьев: споры гриба высевают на субстрате, изготовленном из ферментированных рисовых зерен. Но эффективность лекарств, полученных таким способом, на порядки ниже – кордицепина в них в сотни раз меньше. Поэтому долгое время приходилось делать выбор: либо малоэффективный лабораторный кордицепс, либо баснословно дорогой природный, собранный вручную вокруг зараженных муравейников.

Но группа ученых из Национального университета Чунгбук, изучающих грибы этого вида, предложила собственный вариант. Исследователи взяли шесть видов сушеных насекомых, которые продаются в Южной Корее как продукты питания: сверчки, куколки тутового шелкопряда, мучные черви, кузнечики, личинки майских жуков и японские жуки-носороги. Затем они два месяца культивировали на них кордицепс и анализировали, сколько кордицепина было произведено.

В зависимости от вида насекомого результаты сильно различались. Неизменным было одно – производительность кордицепина у грибов, выращенных таким способом, значительно увеличилась. Даже самый худший вариант – куколки шелкопряда – содержал в три раза больше вещества, чем контрольная "рисовая" группа. А лучший – экстракт из жуков-носорогов – дал примерно в 100 раз больше.