Стала известна причина глобального сбоя в работе WhatsApp

Глобальный сбой в работе мессенджера WhatsApp (продукт корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) произошел из-за технической ошибки со стороны компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает источник агентства, произошедший сбой был следствием технической ошибкой со стороны компании.

«Мы устранили проблему и приносим извинения за любые неудобства», – добавил представитель разработчиков приложения.

Серьёзный сбой в работе WhatsApp произошел утром 25 октября. Многие пользователи не могли отправлять сообщения и столкнулись с другими неполадками в работе приложения.