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51 минуту назад

Стала известна причина глобального сбоя в работе WhatsApp

Елена Прошина

Глобальный сбой в работе мессенджера WhatsApp (продукт корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) произошел из-за технической ошибки со стороны компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Стала известна причина глобального сбоя в работе WhatsApp
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает источник агентства, произошедший сбой был следствием технической ошибкой со стороны компании.

Пользователи пожаловались на глобальные сбои в работе WhatsApp

«Мы устранили проблему и приносим извинения за любые неудобства», – добавил представитель разработчиков приложения.

Серьёзный сбой в работе WhatsApp произошел утром 25 октября. Многие пользователи не могли отправлять сообщения и столкнулись с другими неполадками в работе приложения.

Ранее российский предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей держаться подальше от мессенджера WhatsApp.

Наука и техника,Павел Дуров,
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