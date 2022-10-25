Стала известна причина глобального сбоя в работе WhatsApp

Глобальный сбой в работе мессенджера WhatsApp (продукт корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) произошел из-за технической ошибки со стороны компании. Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщает источник агентства, произошедший сбой был следствием технической ошибкой со стороны компании.
«Мы устранили проблему и приносим извинения за любые неудобства», – добавил представитель разработчиков приложения.
Серьёзный сбой в работе WhatsApp произошел утром 25 октября. Многие пользователи не могли отправлять сообщения и столкнулись с другими неполадками в работе приложения.
Ранее российский предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей держаться подальше от мессенджера WhatsApp.