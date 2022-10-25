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56 минут назад

Маск назвал дату закрытия сделки по покупке Twitter

Елена Прошина

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал закрыть сделку по покупке социальной сети Twitter 28 октября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Маск назвал дату закрытия сделки по покупке Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам собеседников агентства, соответствующее заявление Маск сделал во время видеоконференции с банкирами, помогающими финансировать сделку. Они отметили, что банки, которые должны выдать бизнесмену кредит на 13 миллиардов долларов завершили подготовку окончательного соглашения и находятся в процессе его подписания.

Напомним, что Маск объявил о желании купить Twitter за 44 миллиарда долларов по 54,2 доллара за акцию еще в апреле. В июле, несмотря на достигнутые ранее договоренности, бизнесмен отказался от покупки компании, сославшись на возросшее число ложных или спам-аккаунтов в соцсети. В октябре Маск снова предложил купить Twitter.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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