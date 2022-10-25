Маск назвал дату закрытия сделки по покупке Twitter

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал закрыть сделку по покупке социальной сети Twitter 28 октября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По словам собеседников агентства, соответствующее заявление Маск сделал во время видеоконференции с банкирами, помогающими финансировать сделку. Они отметили, что банки, которые должны выдать бизнесмену кредит на 13 миллиардов долларов завершили подготовку окончательного соглашения и находятся в процессе его подписания.