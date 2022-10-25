Маск назвал дату закрытия сделки по покупке Twitter

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал закрыть сделку по покупке социальной сети Twitter 28 октября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
По словам собеседников агентства, соответствующее заявление Маск сделал во время видеоконференции с банкирами, помогающими финансировать сделку. Они отметили, что банки, которые должны выдать бизнесмену кредит на 13 миллиардов долларов завершили подготовку окончательного соглашения и находятся в процессе его подписания.
Напомним, что Маск объявил о желании купить Twitter за 44 миллиарда долларов по 54,2 доллара за акцию еще в апреле. В июле, несмотря на достигнутые ранее договоренности, бизнесмен отказался от покупки компании, сославшись на возросшее число ложных или спам-аккаунтов в соцсети. В октябре Маск снова предложил купить Twitter.