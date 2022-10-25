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24 минуты назад

Раскрыты точные характеристики iPhone 15

Lenta.ru

Запланированные на 2023 год флагманы Apple получат новый процессор и оперативную память. Об этом сообщается в отчете аналитической фирмы TrendForce.

Раскрыты точные характеристики iPhone 15
Фото: lenta.rulenta.ru

По словам специалистов, осенью 2023 года Apple должна выпустить четыре смартфона — iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Аналитики подтвердили некоторые точные характеристики устройств. Считается, что модели Pro получат рекордный объем оперативной памяти — восемь гигабайт. Также дорогие смартфоны выйдут с процессором A17 Bionic.

При этом более дешевые гаджеты iPhone 15 и 15 Plus останутся с процессором A16 Bionic и 6 гигабайтами оперативной памяти. Данный подход в фирме объяснили экономией.

Кроме того, смартфоны Apple должны получить камеру с поддержкой 10-кратного оптического зума. Ожидаемые устройства выйдут с 5G-модемом от Qualcomm — аналитики считают, что Apple перейдет на собственные модемы не раньше 2024 года.

Ранее инсайдер LeaksApplePro заявил, что в 2023 году Apple выпустит первый смартфон с титановым корпусом. Модель iPhone 15 Ultra окажется самым дорогим телефоном в линейке американского бренда.

Наука и техника,Qualcomm,Apple,
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