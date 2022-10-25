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1 час назад

Объединенные наблюдения «Джеймса Уэбба» и «Чандры» раскрывают еще больше загадок Вселенной

AstroNews

Ученые НАСА опубликовали снимки, объединяющие ранние данные космического телескопа «Джеймс Уэбб» с рентгеновскими данными, полученными с помощью обсерватории «Чандра». Помимо своей красоты, изображения дают представление о самых сложных астрофизических явлениях во Вселенной.

Телескоп «Джеймса Уэбба» раскрывает еще больше загадок Вселенной
Фото: AstroNewsAstroNews

Разные длины волн света раскрывают разные виды информации о космосе. Каждый новый телескоп, который мы запускаем в космос или открываем на Земле, дает нам возможность наблюдать процессы, которые мы иначе не смогли бы воспринять.

Например, «Джеймс Уэбб» чувствителен к инфракрасному излучению. Инфракрасное излучение испускается теплыми объектами и отлично проходит через газовые облака, не рассеиваясь. Это позволяет астрономам заглядывать в сердце плотных пылевых облаков, подобных тем, которые окружают формирующиеся звезды.

Обсерватория «Чандра» исследует космос в рентгеновском диапазоне. Рентгеновские лучи генерируются такими явлениями, как, например, сверхновые и пульсары. Излучение, которое мы получаем в рентгеновском снимке, рассказывает нам о том, как протекают высокоэнергетические процессы.

Исследователи достигают лучших результатов, когда комбинируют разные длины волн. Ученые НАСА недавно объединили ранние снимки «Джеймса Уэбба» с наблюдениями тех же объектов рентгеновской обсерватории «Чандра». Рентгеновское излучение говорит нам, где происходят высокоэнергетические процессы, в то время как инфракрасное информирует о том, где теплые объекты скрыты облаками пыли.

Ученые еще не изучили изображения и не опубликовали свои исследования, но мы уже можем полюбоваться прекрасными снимками, опубликованными на сайте рентгеновской обсерватории «Чандра», и сделать некоторые выводы.

Наука и техника,NASA,
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