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1 час назад

Facebook* сортирует людей по расе: в алгоритмах соцсети нашли странный механизм

Ferra.ru

Исследователи компьютерных наук обнаружили, что реклама на Facebook* (*принадлежит Meta, которую в РФ признали экстремистской и запретили) по-разному отображается для разных людей. Зависит это от расы, пола и возраста.

Facebook* сортирует людей по расе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты выяснили, что если опубликовать рекламу с изображением темнокожего человека, она с большей вероятностью будет показана чернокожим пользователям. Так же, например, если опубликовать изображение женщины, такая реклама будет больше показываться женщинам. Исключение тут, впрочем, есть: если в рекламе будет молодая женщина, то её, скорее всего, покажут мужчинам старшего возраста.

Конечно, алгоритмы соцсети обучаются на данных. И сам по себе алгоритм не может быть «предвзятым». Тем не менее специалисты беспокоятся о том, что такой подход к рекламе на площадке может быть дискриминационным.

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