Facebook* сортирует людей по расе

Исследователи компьютерных наук обнаружили, что реклама на Facebook* (*принадлежит Meta, которую в РФ признали экстремистской и запретили) по-разному отображается для разных людей. Зависит это от расы, пола и возраста.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Специалисты выяснили, что если опубликовать рекламу с изображением темнокожего человека, она с большей вероятностью будет показана чернокожим пользователям. Так же, например, если опубликовать изображение женщины, такая реклама будет больше показываться женщинам. Исключение тут, впрочем, есть: если в рекламе будет молодая женщина, то её, скорее всего, покажут мужчинам старшего возраста.