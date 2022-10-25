Apple Watch помогли спасти 12-летнюю девочку от рака

Умные часы Apple Watch помогли выявить у 12-летней Имани Майлз онкологическое заболевание на ранней стадии. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Девочка заметила, что часы стали часто уведомлять ее об аномально высокой частоте сердечных сокращений. Обеспокоенные родители решили для профилактики сводить дочь в больницу, где выяснилось, что аномалия, зафиксированная Apple Watch, вызвана воспалением аппендицита.

Девочке назначили операцию, в ходе которой обнаружилось, что воспаление аппендицита на самом деле является раковой опухолью, которая уже начала распространяться на другие внутренние органы. Имами отправили на операцию по удалению метастаз, которая прошла успешно.