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17 минут назад

Apple Watch помогли выявить рак на ранней стадии у 12-летней девочки

Умные часы Apple Watch помогли выявить у 12-летней Имани Майлз онкологическое заболевание на ранней стадии. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Apple Watch помогли спасти 12-летнюю девочку от рака
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Девочка заметила, что часы стали часто уведомлять ее об аномально высокой частоте сердечных сокращений. Обеспокоенные родители решили для профилактики сводить дочь в больницу, где выяснилось, что аномалия, зафиксированная Apple Watch, вызвана воспалением аппендицита.

Девочке назначили операцию, в ходе которой обнаружилось, что воспаление аппендицита на самом деле является раковой опухолью, которая уже начала распространяться на другие внутренние органы. Имами отправили на операцию по удалению метастаз, которая прошла успешно.

Мать девочки заявила, что благодарна Apple Watch за обнаруженную аномалию. Врачи ей сообщили, что, если бы не часы, скорее всего, симптомы рака проявились гораздо позже. На тот момент Имами, возможно, уже было бы нельзя спасти.

Наука и техника,Apple,
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