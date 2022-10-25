Британская OneWeb запустила 36 спутников на индийской ракете

Запуск платформ произошел на ракете LVM3, самой большой боеспособной ракете Индии, с острова Шрихарикота.

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Усилия OneWeb по развертыванию своей телекоммуникационной сети были приостановлены с марта, когда компания была вынуждена приостановить использование российских ракет "Союз".

После запуска в воскресенье, 23 октября, число спутников на орбите над Землей достигло 462. Это более 70% от общего объема, необходимого OneWeb для обеспечения глобального охвата с помощью оборудования первого поколения.

Фирма, частично принадлежащая британскому правительству, рассчитывает завершить развертывание систем в середине следующего года.

Широкополосной сети первого поколения OneWeb требуется около 650 спутников для глобального обслуживания.

Ракета LVM3 была запущена с космодрома Сатиш-Дхаван в штате Андхра-Прадеш, Индия в воскресенье, 23 октября. На выгрузку всех спутников на высоте 600 км ушло полтора часа. Пройдет несколько недель, прежде чем ионные двигатели космических кораблей выведут их на рабочие полярные орбиты высотой 1200 км.

Еще в марте ситуация для OneWeb выглядела очень неопределенной. Планы компании были нарушены началом СВО на Украине. Конфликт и последовавшие за ним западные санкции против России привели к тому, что фирма потеряла доступ к российским ракетам "Союз".