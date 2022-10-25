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15 минут назад

В США изобрели способ охлаждать Землю с помощью солнечного света

Ferra.ru

Управление научно-технической политики Исполнительного офиса президента США предложило три варианта охлаждения Земли для борьбы с глобальным потеплением.

В США изобрели способ охлаждать Землю с помощью солнечного света
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эти три стратегии борьбы с изменением климата — результат научного исследования, длившегося в течение 5 лет. Специалисты, проводившие исследования, рассказали и о рисках каждого варианта.

Первый вариант — распыление аэрозоля из диоксида серы с летательных средств в стратосфере на высоте 10-30 км. Это самый простой способ, но вещества, из которых состоит аэрозоль могут помешать восстановлению озонового слоя и спровоцировать кислотные дожди.

Второй вариант — повышение отражающей способности облаков над океанами, их увеличение с помощью соли. Предполагается, что за счёт увеличения облаков на Землю будет попадать меньше солнечных лучей.

Третий вариант — рассеивание перистых облаков, задерживающих тепло на планете. И если их утончить, избыток тепла не будет задерживаться.

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