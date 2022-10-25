Инженеры разработали подводную камеру без проводов

Инженеры Массачусетского технологического института разработали подводную камеру без проводов. Кроме того, ей даже не нужен аккумулятор.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

С помощью нового устройства учёные смогут без труда исследовать труднодоступные участки океана. Можно, например, отслеживать загрязнение или следить за последствиями изменения климата.

Камера Массачусетского технологического института может делать цветные фотографии удалённых подводных объектов. Даже в тёмных местах изображение получается чётким. Также устройство способно отправлять данные в режиме реального времени.