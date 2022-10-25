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50 минут назад

Новая камера без батареи работает под водой даже без проводов

Ferra.ru

Инженеры Массачусетского технологического института разработали подводную камеру без проводов. Кроме того, ей даже не нужен аккумулятор.

Инженеры разработали подводную камеру без проводов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

С помощью нового устройства учёные смогут без труда исследовать труднодоступные участки океана. Можно, например, отслеживать загрязнение или следить за последствиями изменения климата.

Камера Массачусетского технологического института может делать цветные фотографии удалённых подводных объектов. Даже в тёмных местах изображение получается чётким. Также устройство способно отправлять данные в режиме реального времени.

Новая камера примерно в 100 000 раз более энергоэффективна, чем другие подобные. Устройство преобразует механическую энергию звуковых волн, проходящих через воду, в электрическую энергию, питающую оборудование для обработки изображений и связи. После захвата и кодирования данных изображения камера также использует звуковые волны для их передачи на приёмник. В конечной точке изображение реконструируется.

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