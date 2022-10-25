Сгенерированные искусственным интеллектом картинки начали продавать

Сервис со стоковыми изображениями Shutterstock объявил о партнёрстве с OpenAI, в рамках которого модель искусственного интеллекта DALL-E 2 будет создавать картинки на продажу.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Генератор изображений будет напрямую интегрирован в Shutterstock «в ближайшие месяцы». Кроме того, сервис запускает «Фонд участников», который будет делать выплаты авторам, когда компания будет продавать их работы для обучения моделей искусственного интеллекта.