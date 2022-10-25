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12 минут назад

Сгенерированные искусственным интеллектом картинки начали продавать

Ferra.ru

Сервис со стоковыми изображениями Shutterstock объявил о партнёрстве с OpenAI, в рамках которого модель искусственного интеллекта DALL-E 2 будет создавать картинки на продажу.

Сгенерированные искусственным интеллектом картинки начали продавать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Генератор изображений будет напрямую интегрирован в Shutterstock «в ближайшие месяцы». Кроме того, сервис запускает «Фонд участников», который будет делать выплаты авторам, когда компания будет продавать их работы для обучения моделей искусственного интеллекта.

Интересно, что Shutterstock запрещает продажу на своём сайте картинок, созданных не встроенным генератором DALL-E.

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