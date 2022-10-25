Провал iPhone 14 Plus поможет Apple заработать больше денег

Вряд ли для кого-то секрет, что новенький iPhone 14 Plus оказался крайне слабой с точки зрения спроса моделью. Шутка ли — устройство, которое должно было заменить iPhone 13 mini, проиграло ему в популярности.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но у этого, как оказалось, есть и свои плюсы. Так, в то же самое время доля смартфонов Apple iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max уже увеличилась с 50% в первоначальном плане до 60%. И, по мнению экспертов, в будущем эта цифра достигнет 65%.

Учитывая, что на iPhone 14 Pro компания зарабатывает больше, чем на базовых моделях, непопулярность Plus-версии играет ей только на руку.