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31 минуту назад

Только выиграли: провал iPhone 14 Plus поможет Apple заработать больше денег

Ferra.ru

Вряд ли для кого-то секрет, что новенький iPhone 14 Plus оказался крайне слабой с точки зрения спроса моделью. Шутка ли — устройство, которое должно было заменить iPhone 13 mini, проиграло ему в популярности.

Провал iPhone 14 Plus поможет Apple заработать больше денег
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но у этого, как оказалось, есть и свои плюсы. Так, в то же самое время доля смартфонов Apple iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max уже увеличилась с 50% в первоначальном плане до 60%. И, по мнению экспертов, в будущем эта цифра достигнет 65%.

Учитывая, что на iPhone 14 Pro компания зарабатывает больше, чем на базовых моделях, непопулярность Plus-версии играет ей только на руку.

Напомним, что ранее в Сети появилась информация о том, что iPhone 15 Ultra будет выпущен в единственном размере. Устройство будет сопоставимо по размерам с iPhone 14 Pro Max, при этом его корпус может быть выполнен из титана.

Наука и техника,Apple,
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