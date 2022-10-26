Microsoft представила мини-компьютер с необычным процессором

Компания Microsoft объявила о релизе мини-компьютера Windows Dev Kit 2023, который на ранних этапах разработки носил кодовое название Project Volterra. Об этом сообщает издание The Verge.

Фото: Microsoft Microsoft

Главной особенностью устройства, помимо габаритов, стал ARM-процессор Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3. В подавляющие большинстве случаев компьютеры на Windows оборудуются процессорами Intel или AMD на архитектуре х86. В этот раз Microsoft решила сделать шаг в сторону ARM из-за того, что Windows Dev Kit 2023 предназначен для разработчиков-энтузиастов. Microsoft предлагает Windows Dev Kit 2023 программистам, которые хотят создавать программы для Windows-компьютеров на базе процессоров ARM.

Кроме процессора Qualcomm, новинка получила 32 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти, два порта USB Type-C, три разъема USB Type-A, а также разъемы Ethernet и Mini DisplayPort.

Windows Dev Kit 2023 доступен на рынках США, Австралии, Канады, Китая, Франции, Германии, Японии и Великобритании. Новинка продается по цене $599.