Xiaomi начала продажи сверхтонкого ноутбука с OLED-дисплеем

Лишь вчера состоялся анонс новейшего сверхтонкого ноутбука Xiaomi, а уже сегодня открылся предзаказ на необычную новинку.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В качестве площадки-партнёра выступает популярный в Китае интернет-магазин JD.com. Именно там любой желающий может сделать предварительный заказ Xiaomi Book Air 13.

Напомним, что устройство получило 13-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K. При этом в основе ноутбука лежит либо процессор Intel Core i5, либо Intel Core i7 12-го поколения. Какой именно чип достанется мобильному компьютеру — зависит от модификации.

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Также Xiaomi Book Air 13 оснащается 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной.