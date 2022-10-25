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18 минут назад

Учёные смогли «расшифровать» мысли человека на расстоянии

Ferra.ruиещё 1

Учёные теперь могут «расшифровывать» мысли людей, даже не касаясь их головы.

Ученые смогли «расшифровать» мысли человека на расстоянии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Прошлые методы «чтения» мыслей основывались на вживлении электродов в мозг людей. Новый же способ предполагает неинвазивное сканирование мозга — функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ).

Учёные смогли использовать это для декодирования семантического значения мыслей людей, хотя они не могут сделать дословный перевод. Во время эксперимента команда просканировала мозг одной женщины и двух мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Каждый участник прослушал в общей сложности 16 часов различных подкастов и радиопередач за несколько сеансов в сканере. Затем исследователи передали эти сканы компьютерному алгоритму, который сравнивал паттерны в аудио с паттернами в записанной активности мозга. Алгоритм затем может взять запись фМРТ и создать историю на основе её содержания, и эта история будет «довольно хорошо» соответствовать оригинальному сюжету подкаста или радиопередачи.

В долгосрочной перспективе исследовательская группа стремится доработать эту технологию, чтобы её можно было использовать в интерфейсах мозг-компьютер.

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