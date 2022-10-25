Ученые смогли «расшифровать» мысли человека на расстоянии

Учёные смогли использовать это для декодирования семантического значения мыслей людей, хотя они не могут сделать дословный перевод. Во время эксперимента команда просканировала мозг одной женщины и двух мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Каждый участник прослушал в общей сложности 16 часов различных подкастов и радиопередач за несколько сеансов в сканере. Затем исследователи передали эти сканы компьютерному алгоритму, который сравнивал паттерны в аудио с паттернами в записанной активности мозга. Алгоритм затем может взять запись фМРТ и создать историю на основе её содержания, и эта история будет «довольно хорошо» соответствовать оригинальному сюжету подкаста или радиопередачи.