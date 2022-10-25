В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
26 минут назад

Среднебюджетный смартфон для игр: названы российские цены Infinix NOTE 12 2023

Ferra.ru

Infinix объявила о старте продаж в России нового смартфона NOTE 12 2023 (G99). Первое время он будет продаваться со скидкой.

Названы российские цены на среднебюджетный смартфон для игр
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Продажи начнутся 1 ноября 2022 года. Смартфон будет доступен в комплектации 8 ГБ + 128 ГБ. Рекомендованная розничная цена составит 19 990 рублей. Но первое время аппарат можно будет купить за 15 990 рублей.

NOTE 12 2023 получил процессор MediaTek Helio G99, систему камер из трёх объективов: основной на 50 Мп, портретный на 2 МП и модуль ИИ. Кроме того, у смартфона есть набор программных утилит Monster Game Kit, направленных на повышение производительности в играх.

Тут список магазинов, где можно будет купить новинку.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители