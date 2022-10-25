Названы российские цены на среднебюджетный смартфон для игр

Infinix объявила о старте продаж в России нового смартфона NOTE 12 2023 (G99). Первое время он будет продаваться со скидкой.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Продажи начнутся 1 ноября 2022 года. Смартфон будет доступен в комплектации 8 ГБ + 128 ГБ. Рекомендованная розничная цена составит 19 990 рублей. Но первое время аппарат можно будет купить за 15 990 рублей.

NOTE 12 2023 получил процессор MediaTek Helio G99, систему камер из трёх объективов: основной на 50 Мп, портретный на 2 МП и модуль ИИ. Кроме того, у смартфона есть набор программных утилит Monster Game Kit, направленных на повышение производительности в играх.