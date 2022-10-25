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31 минуту назад

Яндекс анонсировал свой первый телевизор с Алисой

Ferra.ruиещё 1

За последние несколько лет Яндекс успел представить немало интересных фирменных устройств. Чего только стоит отечественный ответ Google Nest в лице Яндекс.Станции.

Яндекс анонсировал первый телевизор с Алисой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь же компания решила начать осваивать новые для себя рынки. В связи с этим она представила «умный» телевизор со встроенным голосовым ассистентом Алиса. Старт продаж первой партии намечен уже на 8 ноября, реализация следующей — в первом полугодии 2023 года.

Представители Яндекса заявили, что первые телевизоры бренда были собраны в Китае. Сейчас компания активно занимается запуском производства в России. Планируется, что процесс перехода будет окончательно завершён уже до конца 2022 года.

Сообщается о двух моделях линейки телевизоров от Яндекс — с 43- и 50-дюймовыми экранами. При этом, к сожалению, до сих пор остаётся неизвестной цена каждой из модификаций.

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