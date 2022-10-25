Яндекс анонсировал первый телевизор с Алисой

За последние несколько лет Яндекс успел представить немало интересных фирменных устройств. Чего только стоит отечественный ответ Google Nest в лице Яндекс.Станции.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Теперь же компания решила начать осваивать новые для себя рынки. В связи с этим она представила «умный» телевизор со встроенным голосовым ассистентом Алиса. Старт продаж первой партии намечен уже на 8 ноября, реализация следующей — в первом полугодии 2023 года.

Представители Яндекса заявили, что первые телевизоры бренда были собраны в Китае. Сейчас компания активно занимается запуском производства в России. Планируется, что процесс перехода будет окончательно завершён уже до конца 2022 года.