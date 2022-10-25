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48 минут назад

Apple повысила цены на свои подписки

Ferra.ruиещё 1

С 24 октября Apple повысила цены на свои сервисы Apple Music и Apple TV+, а также на подписку Apple One.

Apple повысила цены на свои подписки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ежемесячная стоимость Apple Music выросла примерно на 1 доллар для отдельных лиц и на 2 доллара для семей. Apple TV+ подорожал на 2 доллара. Apple One теперь стоит больше на 3 доллара в месяц.

Отмечается, что это первый случай, когда Apple повысила стоимость подписок в США. Компания объяснила, что рост цены на Apple Music связан с увеличением расходов на лицензирование. По словам Apple, артисты и авторы песен будут зарабатывать больше. Что касается Apple TV+, то повышенная цена отражает растущий каталог оригинальных телешоу и фильмов.

Наука и техника,Apple,
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