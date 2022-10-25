Apple повысила цены на свои подписки

С 24 октября Apple повысила цены на свои сервисы Apple Music и Apple TV+, а также на подписку Apple One.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ежемесячная стоимость Apple Music выросла примерно на 1 доллар для отдельных лиц и на 2 доллара для семей. Apple TV+ подорожал на 2 доллара. Apple One теперь стоит больше на 3 доллара в месяц.