Apple повысила цены на свои подписки

С 24 октября Apple повысила цены на свои сервисы Apple Music и Apple TV+, а также на подписку Apple One.
Ежемесячная стоимость Apple Music выросла примерно на 1 доллар для отдельных лиц и на 2 доллара для семей. Apple TV+ подорожал на 2 доллара. Apple One теперь стоит больше на 3 доллара в месяц.
Отмечается, что это первый случай, когда Apple повысила стоимость подписок в США. Компания объяснила, что рост цены на Apple Music связан с увеличением расходов на лицензирование. По словам Apple, артисты и авторы песен будут зарабатывать больше. Что касается Apple TV+, то повышенная цена отражает растущий каталог оригинальных телешоу и фильмов.