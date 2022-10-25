Браузер Google перестанет поддерживать Windows 7 и 8.1

Google выпустит последнюю версию браузера Chrome для Windows 7 и Windows 8.1 в следующем году. После этого программа не будет поддерживать две старые операционные системы Microsoft .

Windows 7 вышла в 2009 году, а Microsoft официально прекратила её поддержку в 2020. Тем не менее операционная система всё ещё работает на большом количестве устройств. В прошлом году это число оценивалось как минимум в 100 миллионов. Вероятно, для многих из пользователей настала пора наконец обновить ОС.