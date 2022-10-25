Компания Сбер объявила о масштабном апдейте ТВ-приставки SberBox

Компания Сбер объявила о масштабном апдейте собственной ТВ-приставки SberBox. Теперь на устройство можно устанавливать сторонние приложения и смотреть более 100 каналов бесплатно.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В числе первых приложений, которые смогут скачать пользователь SberBox, оказались Okko, Wink, Иви, KION, more.tv, PREMIER, viju, 24ТВ, Peers TV, Rutube и START.

При этом если пользователи захотят установить какой-то другой сторонний софт, то и это возможно — достаточно войти в личный кабинет на apps.sber.ru/my, загрузить файл и установить его на девайсе.

В свою очередь благодаря приложениям «Смотрёшка» и 24ТВ владельцы устройств от Сбера смогут бесплатно смотреть более 140 каналов без какой-либо подписки.