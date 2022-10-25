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28 минут назад

Ученые проанализировали газы, доставленные с астероида Рюгу миссией «Хаябуса-2»

AstroNews

Три международные группы исследователей, изучающие образцы газов, доставленных космическим аппаратом «Хаябуса-2» с околоземного астероида Рюгу, опубликовали свои результаты. Первая группа изучала летучие источники и недавнюю эволюцию поверхности астероида. Вторая рассматривала его нуклеосинтетическое наследие. А третья группа представила обзор типов газов, которые были доставлены. Первая команда опубликовала свои результаты в журнале Science, а исследования второй и третьей группы были опубликованы в журнале Science Advances.

Ученые проанализировали газы, доставленные с астероида Рюгу
Фото: AstroNewsAstroNews

Первая команда обнаружила, что астероид содержит благородные газы и изотопы с первых дней существования Солнечной системы, а его азотный состав похож на состав углеродистых хондритов типа Ивуны. Они также нашли доказательства того, что один из благородных газов появился на Рюгу благодаря солнечному ветру, а другой – в результате облучения галактическими космическими лучами. Они также обнаружили тесную взаимосвязь между хондритами CI и газом Рюгу.

Вторая группа выяснила, что некоторые образцы Рюгу имели изотопные неоднородности Fe, которые были такими же, как и в других хондритах типа Ивуны (CI). Исследователи также обнаружили изотопы железа, которые, должно быть, образовались в местах, где не было углеродистых астероидов. И это, отмечают ученые, наводит на мысль, что Рюгу, возможно, прибыл из более отдаленных уголков Солнечной системы, чем предполагалось.

Третья команда идентифицировала все газы, которые были доставлены, и измерила количество каждого из них. Ученые также отметили их внеземное происхождение. Они обнаружили, что часть захваченного гелия поступила из солнечного ветра, а часть просочилась из атмосферы Земли. В заключение они вновь подтверждают тот факт, что газы, собранные в рамках проекта, представляют собой первые газы с околоземного астероида.

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