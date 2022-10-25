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24 минуты назад

Пользователи пожаловались на глобальные сбои в работе WhatsApp

Никита Бородкин

В работе мессенджера WhatsApp наблюдаются перебои. Согласно данным сервиса Downdetector, сбой носит глобальный характер — на проблемы жалуются пользователи из разных стран.

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

78% сообщивших о проблемах отмечают сложности в отправке сообщений. 19% указывают на сбой в работе мобильного приложения, а еще 3% — web-версии. С чем именно связаны перебои в работе мессенджера — пока неизвестно.

Напомним, что ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») выступил за введение запрета на использование WhatsApp российскими госслужащими в служебных целях. Депутат заявил, что не доверяет мессенджеру из-за связи руководства Meta (признана экстремистской и запрещена в России) с американскими силовиками.

Незадолго до этого Минпросвещения рекомендовало ограничить в рамках образовательного процесса использование иностранных мессенджеров и опробовать платформу «Сферум» с использованием российского приложения «VK Мессенджер».

Наука и техника,Антон Горелкин,Минпросвещения России,Единая Россия,Госдума,
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