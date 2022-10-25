В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

В работе мессенджера WhatsApp наблюдаются перебои. Согласно данным сервиса Downdetector, сбой носит глобальный характер — на проблемы жалуются пользователи из разных стран.

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78% сообщивших о проблемах отмечают сложности в отправке сообщений. 19% указывают на сбой в работе мобильного приложения, а еще 3% — web-версии. С чем именно связаны перебои в работе мессенджера — пока неизвестно.

Напомним, что ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») выступил за введение запрета на использование WhatsApp российскими госслужащими в служебных целях. Депутат заявил, что не доверяет мессенджеру из-за связи руководства Meta (признана экстремистской и запрещена в России) с американскими силовиками.