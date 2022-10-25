Ученые определили, какие гены отвечают за дислексию

Ученые впервые точно определили набор генов, которые отвечают за расположенность к дислексии. Эти результаты помогут понять, почему некоторым людям трудно читать или писать, а также улучшат тесты для определения дислексии у человека. Исследование опубликовано в журнале Nature Genetics.

Фото: InScience InScience

Дислексия — это нарушение психических функций, из-за которого человеку сложно научиться хорошо читать и писать. При этом общая способность к обучению сохраняется. Дислексия передается по наследству, то есть отчасти обусловлена генетическими факторами. Но до сих пор гены, связанные с риском ее развития, оставались практически неизвестными.

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Ученые под руководством исследователей из Эдинбургского университета (Великобритания) проанализировали и сравнили генетические данные более 50 000 взрослых с дислексией и более миллиона взрослых, у которых ее не было. Авторы работы нашли 42 генетических варианта, которые оказались связаны с дислексией.

Некоторые из них связаны с сопутствующими нарушениями развития нервной системы. Например, с задержкой речи или уровнем развития навыков мышления. Однако многие из них кодируют информацию о процессах, необходимых именно для обучения чтению. Специалисты также обнаружили, что гены, отвечающие за дислексию, тесно связаны с генами, отвечающими за возникновение синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Специалисты собирали данные у носителей разных языков, в том числе китайского, в котором письменность значительно отличается от романо-германских языков. Полученная информация позволяет предположить, что человек учится чтению на разных языках одинаковым образом.

Исследователи говорят, что теперь они могут предсказать, насколько хорошо дети и взрослые с подозрением на дислексию смогут читать и писать. Для этого ученые будут использовать новую генетическую информацию. Однако пока не удастся добиться точности, необходимой для диагностического использования.

«Наши результаты показывают, что общие генетические отличия оказывают очень схожее воздействие на мальчиков и девочек и что существует генетическая связь между дислексией и амбидекстрией», — отмечает ведущий автор исследования Мишель Лучано из Эдинбургского университета.