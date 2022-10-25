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1 час назад

Продажи iPhone с необычными функциями выросли в РФ

Лера Букина

На российском рынке зафиксировано увеличение доли смартфонов с непривычным функционалом, которые предназначены для других государств. Динамика связана с параллельным импортом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Продажи iPhone с необычными функциями выросли в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, в России можно встретить iPhone 14 с двумя сим-картами (их ввозят на китайский рынок) или без слота под физическую сим-карту (вариант с eSIM для США)

В настоящее время магазины также получают

корейские и японские версии телефонов – в них отсутствует возможность отключения звука фотокамеры. Данное требование введено местными властями для того, чтобы противостоять скрытому фотографированию женщин.

Кроме того, россияне могут найти смартфоны Samsung со специфическим зарядным устройством – оно подходит под розетки других стран.

Также на рынке наблюдается наличие телефонов для арабских стран, указал источник издания. При этом возможность использовать видеозвонков FaceTime не предусмотрена.

По словам одного из источников газеты, раньше такие гаджеты продавались с дисконтом, но в настоящее время они стоят столько же, сколько привычные смартфоны.

В diHouse выступили с предупреждением по ситуации с ввозом таких устройств. Там не исключают риска обнаружения брака в телефоне в связи с увеличением доли полуофициальных поставщиков.

Ранее «Известия» сообщили, что в интернете все чаще можно встретить предложения о продаже поддельных кассовых чеков на дорогую технику якобы из магазинов крупных ритейлеров и сотовых операторов. Речь идет, в частности, о новых iPhone 14.

Наука и техника,Коммерсант,
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