Россия спасла МКС от столкновения с космическим мусором

Международную космическую станцию (МКС) увели от возможного столкновения с космическим мусором. Сделали это с помощью российского корабля «Прогресс МС-20».
«Двигатели "Прогресса МС-20" Международной космической станции работали на протяжении пяти минут и пяти секунд в рамках заранее определенного маневра по предотвращению столкновения с мусором, чтобы предоставить комплексу дополнительную дистанцию от предполагаемой траектории фрагмента российского "Космоса-1408"», - сообщает NASA.
Известно, что данный маневр не повлиял на работу МКС.
В «Роскосмосе» добавили, что в ходе выполнения задачи орбита станции увеличилась на 880 метров.
Ранее «Свободная пресса» рассказывала, как долго продержится Международная космическая станция на околоземной орбите, если Россия по тем или иным причинам не будет корректировать её высоту.