Россия спасла МКС от столкновения с космическим мусором

Международную космическую станцию (МКС) увели от возможного столкновения с космическим мусором. Сделали это с помощью российского корабля «Прогресс МС-20».

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«Двигатели "Прогресса МС-20" Международной космической станции работали на протяжении пяти минут и пяти секунд в рамках заранее определенного маневра по предотвращению столкновения с мусором, чтобы предоставить комплексу дополнительную дистанцию от предполагаемой траектории фрагмента российского "Космоса-1408"», - сообщает NASA.

Известно, что данный маневр не повлиял на работу МКС.

В «Роскосмосе» добавили, что в ходе выполнения задачи орбита станции увеличилась на 880 метров.