На портале Госуслуг появились сервисы для доноров

Информацию о донации крови и костного мозга можно найти в разделе «Здоровье».

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Как рассказали в Минцифры, теперь доноры смогут увидеть историю совершённых донаций, узнать результаты анализов, а также скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха. При этом вскоре сервис позволит записываться на сдачу крови дистанционно.

Для тех, кто готов стать потенциальным донором костного мозга, на Госуслугах начала работать специальная форма подачи заявления на включение в федеральный регистр.