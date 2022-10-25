Орбиту МКС подняли почти на километр

Это сделали, чтобы избежать столкновения станции с космическим мусором
Корабль «Прогресс МС-20» скорректировал орбиту МКС для уклонения от космического мусора.
Станцию подняли почти на 880 метров, сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос». Угрозу представлял фрагмент российского спутника «Космос-1408». Он мог пройти в непосредственной близости от МКС.
За все время полета МКС проведено 328 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 177 — с помощью двигателей грузовых кораблей «Прогресс».
Сейчас на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.