В России резко выросло число смартфонов с необычными функциями

Эксперты из числа ритейлеров и поставщиков электроники рассказали, что сегодня россиянин, решивший сменить смартфон, столкнётся с необычными функциями.

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Связано это с увеличением числа девайсов, в которые внедряются непривычные функции и, что уже менее приятно, различные ограничения.

Чего только стоят iPhone, в которых, в зависимости от региона, может быть невозможно отключение звука фотоснимка, отсутствовать слот SIM-карту или, наоборот, будет иметь сразу два таких слота.

В свою очередь Android-смартфоны начали продаваться с альтернативными зарядниками. И если раньше магазины снижали цены на такие смартфоны, то теперь потребители перестали считать подобные особенности недостатками.