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52 минуты назад

В России резко выросло число смартфонов с необычными функциями

Ferra.ru

Эксперты из числа ритейлеров и поставщиков электроники рассказали, что сегодня россиянин, решивший сменить смартфон, столкнётся с необычными функциями.

В России резко выросло число смартфонов с необычными функциями
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Связано это с увеличением числа девайсов, в которые внедряются непривычные функции и, что уже менее приятно, различные ограничения.

Чего только стоят iPhone, в которых, в зависимости от региона, может быть невозможно отключение звука фотоснимка, отсутствовать слот SIM-карту или, наоборот, будет иметь сразу два таких слота.

В свою очередь Android-смартфоны начали продаваться с альтернативными зарядниками. И если раньше магазины снижали цены на такие смартфоны, то теперь потребители перестали считать подобные особенности недостатками.

Правда, стоит отметить, что нестандартная комплектация — не единственное, что могут получить отечественные покупатели. Также никуда не делся и брак, что является куда большим риском. Увеличения числа полуофициальных поставщиков привело к тому, зачастую попадаются партии с дефектами или некачественные подделки.

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