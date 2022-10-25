В России резко выросло число смартфонов с необычными функциями

Эксперты из числа ритейлеров и поставщиков электроники рассказали, что сегодня россиянин, решивший сменить смартфон, столкнётся с необычными функциями.
Связано это с увеличением числа девайсов, в которые внедряются непривычные функции и, что уже менее приятно, различные ограничения.
Чего только стоят iPhone, в которых, в зависимости от региона, может быть невозможно отключение звука фотоснимка, отсутствовать слот SIM-карту или, наоборот, будет иметь сразу два таких слота.
В свою очередь Android-смартфоны начали продаваться с альтернативными зарядниками. И если раньше магазины снижали цены на такие смартфоны, то теперь потребители перестали считать подобные особенности недостатками.
Правда, стоит отметить, что нестандартная комплектация — не единственное, что могут получить отечественные покупатели. Также никуда не делся и брак, что является куда большим риском. Увеличения числа полуофициальных поставщиков привело к тому, зачастую попадаются партии с дефектами или некачественные подделки.