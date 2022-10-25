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1 час назад

Xiaomi представила новые наушники с передачей звука не в уши, а в череп

Ferra.ruиещё 1

Никто этого особо не ожидал, но компания Xiaomi, внезапно, анонсировала крайне необычные беспроводные наушники.

Xiaomi представила новые наушники с передачей звука в череп
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Модель, получившая название Xiaomi Bone Conduction Headphones, может похвастаться относительно невысокой ценой (96 долларов) и, что важнее, технологией передачи звука.

Ferra.ru

Всё дело в том, что наушники основаны на технологии костной проводимости. Её суть заключается в передаче звуковых колебаний через кости, а не по воздуху. Она, к слову, лежит в основе того, как морские млекопитающие «работают» со звуков под водой.

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Одним из неоспоримых плюсов подобного способа передачи аудио является возможность параллельно слышать все звуки окружающей среды.

Сообщается о 12-часовой автономности Xiaomi Bone Conduction Headphones, при этом 5-минутная зарядка способна обеспечить до двух часов воспроизведения музыки.

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