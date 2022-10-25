Xiaomi представила новые наушники с передачей звука в череп

Никто этого особо не ожидал, но компания Xiaomi, внезапно, анонсировала крайне необычные беспроводные наушники.
Модель, получившая название Xiaomi Bone Conduction Headphones, может похвастаться относительно невысокой ценой (96 долларов) и, что важнее, технологией передачи звука.
Всё дело в том, что наушники основаны на технологии костной проводимости. Её суть заключается в передаче звуковых колебаний через кости, а не по воздуху. Она, к слову, лежит в основе того, как морские млекопитающие «работают» со звуков под водой.
Одним из неоспоримых плюсов подобного способа передачи аудио является возможность параллельно слышать все звуки окружающей среды.
Сообщается о 12-часовой автономности Xiaomi Bone Conduction Headphones, при этом 5-минутная зарядка способна обеспечить до двух часов воспроизведения музыки.