Разработаны новые искусственные кровеносные сосуды

Международная команда специалистов под руководством сотрудников Университета Сиднея разработала новую технологию производства искусственных кровеносных сосудов. Результаты работы описаны в статье в журнале Advanced Materials.

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Для этого ученые использовали тропоэластин, который находится в эластичной оболочке, постепенно растворяющейся и формирующей высокоорганизованные имитации кровеносных сосудов. В отличие от существующих синтетических материалов для хирургии разработка отнимает гораздо меньше временных и финансовых затрат. В ходе доклинических испытаний выяснилось, что организм мышей благоприятно принял материал, при этом новые клетки росли в нужных областях, формируя сосуд.

Это первая работа, когда удалось достигнуть высокой степени сходства с настоящей структурой кровеносных сосудов. Кроме того, технология может использоваться для детей: ранее хирургам приходилось заменять импланты по мере роста пациента. Теперь в этом нет необходимости, так как сосуды будут расти вместе с ребенком.