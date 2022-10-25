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53 минуты назад

iOS и iPadOS 16.1 уже доступны

ITZine.ru

Apple официально выпустила iOS и iPadOS 16.1 вместе с macOS Ventura. Для iPad это означает новые функции iOS 16, такие как редактирование iMessage и отмена отправки в Mail. Но это также знаменует собой официальный выпуск многозадачного инструмента Stage Manager, который был непопулярен и содержал ошибки на протяжении бета-версий iPadOS.

Apple выпустила iOS 16.1, iPadOS 16.1 и macOS Ventura
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Apple задержала iPadOS 16 с типичного сентябрьского запуска, но, судя по последним бета-сборкам, Stage Manager все еще может иметь некоторые проблемы, когда он будет выпущен в версии iPadOS 16.1. Даже с учетом задержки у Stage Manager не будет поддержки внешнего дисплея при запуске.

Для iPhone iOS 16.1 открывает новые уведомления Apple Live Activity для сторонних разработчиков. Интерактивные действия предназначены для того, чтобы было проще отслеживать события в режиме реального времени с экрана блокировки. Для iPhone с Dynamic Island в верхней части телефона — там также будут отображаться live действия.

iOS 16.1 добавляет ряд других новых функций. Владельцы iPhone смогут использовать Fitness Plus без Apple Watch, что значительно расширит доступность услуги подписки. iPhone и iPad будут поддерживать новый стандарт подключения умного дома Matter. Пользователи Apple Card смогут открыть высокодоходный сберегательный счет. И общая библиотека фотографий iCloud, наконец, будет доступна после задержки.

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