Apple выпустила iOS 16.1, iPadOS 16.1 и macOS Ventura

Apple официально выпустила iOS и iPadOS 16.1 вместе с macOS Ventura. Для iPad это означает новые функции iOS 16, такие как редактирование iMessage и отмена отправки в Mail. Но это также знаменует собой официальный выпуск многозадачного инструмента Stage Manager, который был непопулярен и содержал ошибки на протяжении бета-версий iPadOS.

Apple задержала iPadOS 16 с типичного сентябрьского запуска, но, судя по последним бета-сборкам, Stage Manager все еще может иметь некоторые проблемы, когда он будет выпущен в версии iPadOS 16.1. Даже с учетом задержки у Stage Manager не будет поддержки внешнего дисплея при запуске.

Для iPhone iOS 16.1 открывает новые уведомления Apple Live Activity для сторонних разработчиков. Интерактивные действия предназначены для того, чтобы было проще отслеживать события в режиме реального времени с экрана блокировки. Для iPhone с Dynamic Island в верхней части телефона — там также будут отображаться live действия.