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35 минут назад

В России появились самые дорогие Apple Watch

Самые дорогие умные часы от Apple появились в российской продаже. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

В России появились самые дорогие Apple Watch
Фото: Mariia Shalabaieva / UnsplashMariia Shalabaieva / Unsplash

Журналисты медиа заметили, что модель Watch Ultra стала доступна в ряде торговых сетей. Новые смарт-часы появились в «Билайне», «МегаФоне», re:Store, «М.Видео», «Эльдорадо» и у других крупных ретейлеров. По словам авторов, Apple с марта не ввозит технику на территорию страны, поэтому часы привезли в Россию так же, как и другие устройства бренда — параллельным импортом.

Новые Apple Watch Ultra оценили в 85 тысяч рублей. Подобная цена указана в «Эльдорадо», re:Store и других магазинах. Журналисты отметили, что на сером рынке новое устройство можно приобрести дешевле — примерно за 76 тысяч рублей. В США девайс оценили в 999 долларов (около 60 тысяч рублей).

Также на российский рынок привезли другие смарт-часы. По наблюдениям журналистов, у местных ретейлеров появились Apple Watch SE второго поколения и флагманские Apple Watch 8 — часы оценили в 27 и 42 тысячи рублей соответственно.

Ранее журналисты обнаружили в продаже iPhone 14, созданные специально для местного рынка — на это указывает маркировка RU. При этом Apple весной прекратила официальные поставки своей техники на территорию России.

Наука и техника,М.Видео,Mail.ru Group,Вымпелком,Мегафон,Apple,
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